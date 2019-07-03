В суде изменили меру пресечения сотруднику полиции, в результате конфликта с которым в Виннице пострадал и в итоге скончался член партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду.

Отмечается, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. До этого полицейский находился под круглосуточным домашним арестом.

В прокуратуре подали апелляцию с ходатайством об изменении меры пресечения. В среду Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство об обжаловании.

Как напомнили в пресс-службе, согласно ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождаемые насилием) подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 13 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого 11 июня. В ГБР сообщали, что следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины)

23 июня Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым пострадал Комарницкий. В Нацполиции заявили, что по распоряжению главы НП полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области.

После 12-дневного пребывания в коме Комарницкий умер. Глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области генерала Юрия Педоса на время расследования смерти Комарницкого и уволил его заместителя.