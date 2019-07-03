Студия "Warner Bros." может снять сериал-приквел по "Гарри Поттеру", но с новыми героями. Об этом сообщает портал "Кинопоиск", отмечая, что данная информация является лишь слухом.

По данным интернет-ресурса, в сериале речь пойдет о событиях, которые происходили за несколько лет до начала основной истории о Гарри Поттере. Героями истории будут ученики и работники школы чародейства и волшебства Хогвартс, но они не будут связаны с основными персонажами.

Инсайдеры утверждают, что проект находится на самой ранней стадии и подробностей практически нет. Данная информация пока не подтверждена.

В настоящее время в разработке находится полноценная видеоигра по вселенной, выход которой ранее не анонсировали. Но ролик с ней утек в сеть осенью 2018 года.

Как сообщала "Страна", автор "Гарри Поттера" извинилась за критику Дональда Трампа. Она стала жертвой видеомонтажа его противников.

Напомним, что Джоан Роулинг выпустит еще четыре книги из серии про Гарри Поттера.