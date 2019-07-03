Праворадикал Сергей Стерненко, убивший человека, а также связанный с наркоторговлей и грабежами, уверяет, что нападения на корреспондента "Страны" Влада Бовтрука не было. Об этом Стерненко написал в Facebook.

Бывший лидер одесского "Правого сектора" и друг Алексея Цымбалюка, напавшего на журналиста, уверяет, последний не избивал Бовтрука. Наоборот, якобы наш корреспондент, "находясь в неадекватном состоянии", накричал на радикала и толкнул его.

"Свидетели говорят, что Бовтрук заранее пришел на Майдан и очень странно себя вел: постоянно оглядывался, нервно плевал себе под ноги и выискивал кого-то глазами в толпе. Когда он увидел Алексея Цымбалюка, то подбежал к нему со спины и внезапно начал кричать. Алексей повернулся, испугавшись внезапного крика, и увидел Бовтрука, который в тот момент воскликнул "это тебе за Шария" и толкнул Алексея", - описал фанатическую версию событий Стерненко.

Также он заявил, что якобы Влад до того ходил по Майдану с пакетом наркотиков, а позже сам нанес себе удары, чтобы имитировать избиение.

Отметим, что заявления Стерненко полностью расходятся с фактами, изложенными Владом Бовтруком и не имеют никакого отношения к дейстительности. На видео, которое уже публиковала "Страна", видно как толпа агрессивно атакует нашего журналиста. А сам Цымбалюк нападает на Влада. Вот скрин из этого видео:

Очевидно, что Стерненко, который является другом Цымбалюка, пытается его "отмазать" от преступления, которое он совершил и по факту которого уже возбуждено уголовное дело.

Детали происшествия и реакцию на избиение представителя прессы "Страна" приводила в большом материале.