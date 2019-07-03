Последние сутки топ-темой в России остается пожар на секретной подводной лодке, в результате которого погибли 14 моряков.

Происшествие случилось 1 июля в Баренцевом море близ Североморска Мурманской области. Минобороны России не сообщило название судна, но СМИ выяснили, что речь идет об атомной подлодке АС-12 "Лошарик". Что о ней известно читайте в нашем материале.

Сегодня появились новые подробности ЧП - самые важные сообщения мы собрали в этом материале. Также мы поговорили с моряком-надводником Северного флота РФ, который рассказал о нюансах службы и распоряжениях руководства после пожара на "Лошарике".

Причины пожара на подлодке

Основной причиной пожара, который произошел на "Лошарике", называют короткое замыкание. Хотя выдвигаются версии и о нарушении газового состава воздуха, а также проблемах с аккумуляторными батареями при всплытии.

Единственное фото "Лошарика", которое случайно сделали журналисты Top Gear

Российские силовики обещают, что официальную причину назовут после проведения расследования. Но рассчитывать на это не стоит. Гибель подлодки "Курск" произошла 19 лет назад, а официальных более-менее подробных данных нет до сих пор. Можно предположить, что с "Лошариком" будет так же.

Причина тому - гриф "совершенно секретно" для данных, касающихся подлодок.

Насколько сильные повреждения получила АС-12 - не разглашается, как и то, будет ли она после ремонта возвращена в строй.

Экипаж "Лошарика" - элита ВМС России

Сегодня стала появляться информация о погибших подводниках, и она странна. Там служили не рядовые моряки, а элита Военно-морских сил России.

Погибшие офицеры приписаны к секретной воинской части в Петербурге, которая занимается глубоководными исследованиями.

Среди погибших — трое капитанов второго ранга (в сухопутных войсках и авиации соответствует званию подполковника, - Авт.), семь капитанов первого ранга (соответствует званию полковника, выше - контр-адмирал, который может быть замкомандующего флотилией - Авт.) и два Героя России - Денис Долонский и Николай Филин (на фото ниже).

Слева направо: Денис Долонский и Николай Филин

Также министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого Владимир Путин уже отправил в Североморск, сообщил о том, что на борту был "гражданский представитель промышленности". Отмечается, что его эвакуировали в первую очередь. Подводники "задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля".

Как рассказал "Стране" моряк-надводник Северного флота, часто в походах моряков-подводников сопровождает ученый-биолог или более узкие специалисты - гидрологи (изучает водные ресурсы), морские геологи (изучает морские отложения) или океанологи.

Однако в случае с "Лошариком" сложно предположить, какой именно гражданский был на борту. И это здесь самое интересное. По словам моряка-надводника, специализацию командированного ученого не обнародуют из-за того, что тогда можно будет вычислить задачи похода подлодки АС-12.

"Командир экипажа может запрашивать в поход любого ученого: хоть физика-ядерщика, хоть нефтегазовика - в зависимости от поставленных целей", - рассказывает наш собеседник. Он высказал предположение, что у спасенного гражданского с "Лошарика" уже взяли подписку о неразглашении на десятилетия вперед или пожизненно и, вполне вероятно, закрыли ему выезд из страны.

Исходя из класса экипажа "Лошарика" - количества капитанов первого и второго рангов - можно сделать вывод, что задачи Ас-12 были серьезные. О Героях России Долонском и Филине эксперты вовсе говорят, что в РФ специалистов такого уровня можно пересчитать по пальцам.

Также российским журналистам стало известно о том, что один из погибших - капитан 1-го ранга Опарин - командир секретной воинской части в Петергофе Ленинградоской области, участвовал в операции на месте гибели "Курска" в 2000 году.

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников по просьбе командования ВМФ России начал искать место, где будут похоронены члены экипажа подлодки "Лошарик". Как сообщил глава клуба Игорь Курдин, организация рассматривает место на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом погибшим членам экипажа "Курска".

Отмечается, что все погибшие будут представлены к государственным наградам. Их семья государство окажет материальную помощь. Указывается, что родственников проинформировали о произошедшем до появлениям публикаций и сообщений в СМИ.

Почему всё секретно?

В случае с трагедией в Баренцевом море секретно почти все: название атомной подлодки, ее характеристики, задачи и цель конкретного похода, степень повреждения подлодки, имена экипажа, имя и специализация гражданского на борту.

Сегодня российские журналисты буквально атаковали этими вопросами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Но он не озвучил конкретику, сославшись на государственную тайну, к которой, по его данным, относится этот тип информации.

Песков добавил, что главнокомандующий - Владимир Путин - располагает данными о ЧП в Баренцевом море в полном объеме.

Как рассказал "Стране" моряк-надводник Северного флота, после происшествия с "Лошариком" состав флота дополнительно информировали о конфиденциальности данных и ответственности за разглашение секретных сведений. Обладать ими они могут путем общения с пострадавшими на "Лошарике", родными погибших, сменщиками АС-12 и медицинским персоналом военного госпиталя в Североморске.

"Страна" уже рассказывала о том, что Североморск Мурманской области - это закрытый город. Въезд туда разрешен только российским гражданам, да и то на ограниченное время и по спецпропускам.

По словам моряка-надводника, сейчас въезд в Североморск полностью не закрыт, но контроль и патрулирование на территории усилены - дабы не проникли диверсионно-разведывательные группы.

Панорамное фото Североморска, вид сверху

Наш собеседник предположил, что указанная атомная подлодка могла заниматься исследованиями дна и грунта, но не в научных целях, а чтобы до метра обладать пониманием рельефа на случай боевых действий.

Он добавил, что, по местным слухам, данное ЧП хотели скрыть, но из-за большого количества погибших не стали: "Их жены вышли бы на Би-би-си или куда угодно. Так для нас - [ВМС РФ] - было бы сильно хуже".

Как мы писали, происшествие в Баренцевом море произошло в канун гибели атомной подлодки "Курск". Эта трагедия случилась 12 августа 2000 года. Тогда ушли из жизни все члены экипажа - 114 военных.

Отметим, что "Курск" погиб в том же Баренцевом море. Обе подлодки - "Курск" и "Лошарик" - имеют статус атомных и обе находятся в составе Северного флота России.

В минувший четверг, 27 июня, в российский прокат вышел фильм о крушении "Курска" (режиссер – Томас Винтерберг, продюсер – Люк Бессон). Картина запрещена к показу в Украине. "Страна" посмотрела этот кинофильм и подготовила рецензию.