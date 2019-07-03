Австрия выдала Эстонии 29-летнего гражданина Украины, которого подозревают в совершении ограбления магазина часов в Таллинне. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в Пыхьяском (Pohja) департаменте полиции и пограничной охраны, преступление было совершено в июле 2018 года. Грабители украли часы на общую сумму 63 тысячи евро.

По данным полиции, в Таллине на улице Вяйке-Карья двое мужчин ворвались в магазин часов, применили против сотрудницы магазина газовый баллончик, разбили витрину, схватили часы и убежали. Для задержания грабителей были предприняты активные меры, но по "горячим" следам подозреваемых задержать не удалось.

"В ходе упорной работы следователям удалось вычислить передвижение преступников в центре Таллинне за несколько дней до, во время и после ограбления. С помощью коллег из других стран выяснили, что непосредственно само преступление совершили гости из-за границы, а помогли им местные преступники", - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

По его словам, местные подельники уже наказаны судом; выявлены и двое иностранцев, подозреваемых в совершении ограбления. Один из них - гражданин Украины - был задержан в Австрии на основании Европейского постановления об аресте, его выдали Эстонии в конце июня.

"Задержание второго человека - это лишь вопрос времени", - отметил Варес.

Он подчеркнул, что за последние десять лет раскрыты все преступления в Таллинне в отношении ограблений ювелирных и часовых магазинов.

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