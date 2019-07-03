Правоохранители задержат экс-главу администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева сразу после того, как он пересечет украинскую границу. Об этом сообщил глава координационного штаба МВД Ивана Стойко на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Если он пересечет границу, он сразу будет задержан нашими правоохранительными органами", - сказал советник министра внутренних дел.

Напомним, в Украине Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.

Ранее сообщалось, что 2 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду.

Ранее ЦИК отказалась регистрировать экс-нардепа от партии Регионов Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах из-за его непроживания в Украине в течение последних 5 лет. Однако Клюев решил оспорить отказ в суде, объясняя это тем что он избрал для места жительства занятый сепаратистами Донецк, который формально считается украинской территорией.

Подробнее о том, зачем соратник Януковича Клюев пытается попасть в Раду можно прочитать здесь.