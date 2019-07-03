Россия считает возможным не погашать перед Советом Европы долг за часть 2017-го и 2018 год, потому что в это время российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает "Интерфакс".

Слуцкий отметил, что Россия пропустила избрание 70% судей ЕСПЧ, а также Верховного комиссара по правам человека. Он заявил, что РФ заплатит за год, когда российской делегации вернули право участвовать в работе ПАСЕ.

"С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный. Если Минфин придерживается именно этой механики, то эта механика корректная, и еще раз подчеркиваю, что весьма и весьма осторожно надо относиться к вопросам выплаты долгов за период нашего отсутствия на площадке ПАСЕ... Это станет предметом обменов мнениями на высшем уровне, когда госпожа генеральный секретарь, мы на это рассчитываем, осенью впервые в новом качестве посетит Россию", - сказал Леонид Слуцкий.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

После этого Комитет Рады проголосовал за приостановку участия Украины в ПАСЕ.

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