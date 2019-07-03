3 июля в Европейском парламенте нового созыва избрали своего президента. Им стал представитель прогрессивного альянса социалистов и демократов родом из Италии Давида-Мариа Сассоли. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Голосование за нового президента проходило в Страсбурге. В первом раунде ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Сассоли избрали во втором раунде. За итальянца проголосовали 345 депутатов при необходимом минимуме в 334 голоса.

Всего в выборах участвовали 704 депутата. Как сообщается, 37 бюллетеней оказались недействительными.

Кроме Давида-Мариа Сассоли, на должность претендовали немка Ска Келлер из политсилы "Зеленые - Европейский свободный альянс" (набрал 119 голосов), испанка Сира Рего из "Европейских объединенных левых/Лево-зеленых Севера" (43 голоса) и чех Ян Захрадил от "Европейских консерваторов и реформистов" (160 голосов).

Сразу после оглашения результатов выборов Сассоли занял кресло президента и обратился к присутствующим с короткой речью.

Давид-Мариа Сассоли

Новоизбранный президент Давид-Мариа Сассоли 1956 года рождения. Он занимал должность вице-президента Европейского парламента предыдущего созыва (2014-2019). А до политики занимался журналистикой: работал в газете Il Giorno, телекомпании RAI и н новостном канале TG1.

Напомним, последние выборы в Европарламент прошли в мае. "Страна" подробно освещала их результаты.

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