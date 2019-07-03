В среду, 3 июля, Верховная Рада рассмотрела больше половины поправок к Избирательному кодексу. Нардепы рассмотрели уже более 2300 поправок к Избирательному кодексу с открытыми списками. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий на заседании.

"А сейчас мы продолжаем рассмотрение проекта Избирательного кодекса с открытыми региональными списками. Хочу напомнить, что вчера мы завершили на 2301 правке, что представляет собой более половины правок", – подчеркнул председатель Рады.

При этом, как сообщалось, в среду утром было зарегистрировано 256 карточек народных депутатов, однако реально в зале находится 41 нардеп. Так, в начале утреннего заседания, согласно данным на табло парламента, в сессионном зале было зарегистрировано 256 карточек народных депутатов. Однако в зале в то время присутствовали всего 56 народных депутатов.

После получасовых выступлений депутатов продолжилось рассмотрение поправок в Избирательный кодекс. На тот момент в зале остался всего 41 народный депутат.

Фото: kp.ua

Напомним, 29 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.

6 июня Верховная Рада начала рассмотрение проекта Избирательного кодекса Украины об открытых списках и рассмотрела менее 3% правок к нему. Тогда же в Раде насчитали 240 нардепов, готовых голосовать за Избирательный кодекс с открытыми списками.

Напомним, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3112-1"Проект Избирательного кодекса Украины".

Кодекс предполагает введение системы региональных открытых списков на выборах депутатов, а также 3% проходной барьер в парламент. Во время доработки документа были поданы более 4 тысяч поправок.