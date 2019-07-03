3 июля Подольский райсуд Киева должен был продолжить рассмотрение уголовного производства в отношении главреда "РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Журналисту инкриминируют пять статей, из которых наиболее тяжкие - государственная измена (ч.1 ст.111 УК Украины), действия, направленные на свержение конституционного строя (ч.3 ст.109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч.2 ст.110 УК Украины).

Кирилл Вышинский находится под стражей уже более года. Он был задержан в мае 2018 года. Главред "РИА "Новости-Украина" отрицает весь пул выдвинутых уголовных претензий. Его адвокат Андрей Доманский ранее рассказал, что 3 июля будет просить суд отпустить клиента под личное обязательство. Действующая мера пресечения, в виде ареста без права залога, избрана вплоть до 22 июля.

Накануне заседания суда радикалы созывали толпу под здание Подольского суда во время заседания по делу Вышинского. "Если его оставить то это 100% пару наших обмененных солдат из плена", - говорилось в сообщении организаторов.

Заседание суда перенесли на 15 июля по ходатайству прокуроров, которые попросили время на ознакомление с материалами. "Страна" вела онлайн-трансляцию заседания по делу Кирилла Вышинского.

17:30 Суд переносят на 15 июля на 16:15. Суд направит письмо в прокуратуру о ненадлежащей подготовке к судебному заседанию, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись.

17:26 Вышинский говорит, что цель прокуратуры, чтобы он максимально долго оставался под стражей. И что неподготовленность прокуроров - пощечина украинскому правосудию. Он добавляет, что все 26 томов изучал полтора месяца и не представляет, как прокуроры собрались изучить их за 2-3 дня.

17:23 Адвокаты Вышинского называют прокурорское ходатайство затягиванием дела. Говорят, что оставили свою адвокатскую практику, чтобы приехать в Киев, и что приходить неподготовленными - это неуважение и игнорирование принципа равности сторон процесса.

17:22 Сторона обвинения уточняет, что 2-3 дней им хватит.

17:20 Прибывшие прокуроры просят отложить дело до срока истечения меры пресечения Вышинскому, то есть примерно до 22 июля, поскольку им нужно время для ознакомления с материалами. Это 26 томов дела.

17:16 Судья спрашивает, нет ли отводов. Отводов нет. Заседание продолжается.

17:14 В зале заседания находятся Кирилл Вышинский, двое его адвокатов, журналисты, сторона обвинения.