Во вторник, 2 июля 2019, новый состав Европейского парламента собрался на свое первое заседание в Брюсселе. В ЕП нового созыва зафиксирована рекордно высокая доля женщин (40%). Кроме того, 61% кандидатов впервые займут депутатские кресла в Брюсселе.

Самым молодым депутатом стала Кира Петер-Хансен (21 год и почти 6 месяцев, Дания), самым пожилым - 82-летний Сильвио Берлускони (Италия). В целом в ЕП попали представители 190 партий из 28 стран Евросоюза. Новый председатель ЕП будет избран в среду.

Кира является самой молодой избранной в Европарламент депутатом. На момент избрания на майских выборах Петер-Хансен все еще училась в университете. Она стала евродепутатом от партии "Зеленых" и вошла во фракцию "Зеленые - Европейский свободный альянс".

Предыдущий рекорд был у представительницы Германии Илки Шредер на момент избрания в 1999 году (ей был 21 года и 5 месяцев).

Кира Петер-Хансен, фото: telegraf.by

По мнению Петер-Хансен, Европарламент сейчас более прогрессивен, чем Еврокомиссия и Европейский Совет в решении проблемы изменения климата. Она выразила надежду, что ЕС в целом сохраняет преданность Парижскому климатическому соглашению.

"Перемещение 3000 человек из Брюсселя в Страсбург каждый месяц неблагоприятно для климата", – сказала она, добавив, что действительно думала о том, как уменьшить свой углеродный след при поездках на парламентские сессии.

Сильвио Берлускони, фото: информ.рф

Как сообщала "Страна", Евросоюз создаст зону свободной торговли с Южной Америкой. Как и в случае с Украиной, это соглашение еще должны утвердить государства-члены ЕС и непосредственно в Европарламенте.

Напомним, что у Путина назвали победой здравого смысла резолюцию ПАСЕ о возвращении России.