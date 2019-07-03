200 тысяч человек остались без электроэнергии в Кривом Роге, который в ночь на 3 июля накрыла непогода. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Уточняется, что ветер и град повредил кровли 50 многоэтажных домов и 30 учебных заведений. По состоянию на 10:00 без электроэнергии остаются около 33 тысяч абонентов. Работа троллейбусов и трамваем приостановлена.

В городе создан штаб по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что в Кривом Роге родился действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: facebook.com

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