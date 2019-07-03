Во вторник, 2 июля, мошенники похитили крупную сумму с карты киевлянки, представившись сотрудниками безопасности финучреждения. Об этом "Стране" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

По данным источника, мошенничество произошло вчера с банковской картой крупного банка, который был ранее национализирован. Владелице карты перезвонили с некоего стационарного номера, который по коду был похож на тот, которым пользуется call-центр банка, и, представившись службой безопасности сообщили, дескать, только что с ее карты была проведена проплата за электронику в интернет-магазине "Розетка". Сумма внушительная - 20 тысяч гривен, и чтобы отменить транзакцию нужно якобы пройти процедуры верификации пользователя - назвать секретное слово-пароль и пин-код карты.

Растерявшаяся женщина назвала конфиденциальную информацию, в частности пин-код, которую настоящие сотрудники банка не могут спрашивать в принципе, и ей пообещали, что деньги вернут. Как мы узнали из источников в полиции, вместо возврата средств с карты потерпевшей как раз выкрали 20 тысяч гривен, так как она сообщила остаток на карте и дала возможность мошенникам войти в ее электронный кабинет. Потерпевшая написала заявление в полицию и обратилась в банк, чтобы деньги вернули, однако эта процедура не одного дня.

Ранее мы подробно писали о том, по какой схеме украинские банки могут возвращать деньги клиентам, если их снимут мошенники.

Также мы писали, что украинские банки обяжут возвращать деньги клиентам, если их сняли мошенники.

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