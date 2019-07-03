Корабли Черноморского флота России контролируют действия британского эсминца и канадского фрегата, которые вошли в акваторию Черного моря 2 июля на учения.

Об этом в среду, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на российский центр управления обороной.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к наблюдению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, которые зашли 2 июля 2019 в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Контроль за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

В военном ведомстве рассказали, что "в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Также проводится радиоэлектронное сопровождение.

Как сообщала "Страна", в Одессе стартовали учения Sea Breeze 2019. В них участвуют около 30 кораблей и 24 самолета.