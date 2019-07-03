Сегодня, 3 июля, донецкий Шахтер прилетел в Австрию, где и проведет свой второй предсезонный сбор. Коуч горняков Луиш Каштру взял на этот сбор 31 игрока.

На втором этапе подготовки чемпионы Украины проведут в Фельдене 5 контрольных матчей. Пресс-служба Шахтера приводит их расписание. Примечательно, что 5 и 8 июля "горняки" отыграют по два спарринга в день.



Итак, пятница, 5 июля

13:00. Шахтер - Юрдинген (Крефельд, Германия)

18:00. Шахтер - Копенгаген (Копенгаген, Дания)



Понедельник, 8 июля

13:00. Шахтер - Пролетер (Нови-Сад, Сербия)

19:00. Шахтер - Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрия)



Четверг, 11 июля

18:30. Шахтер - АПОЭЛ (Никосия, Кипр)



Матчи австрийского сбора можно будет посмотреть онлайн на сайте донецкой команды. Прямые трансляции будут доступны всем зарегистрированным пользователям.

Ранее "Страна" сообщал, что из Испании в Шахтер возвращается аргентинский нападающий с украинскими корнями.