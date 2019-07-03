По два матча в день. Стали известны соперники Шахтера на втором сборе в Австрии
Сегодня, 3 июля, донецкий Шахтер прилетел в Австрию, где и проведет свой второй предсезонный сбор. Коуч горняков Луиш Каштру взял на этот сбор 31 игрока.
На втором этапе подготовки чемпионы Украины проведут в Фельдене 5 контрольных матчей. Пресс-служба Шахтера приводит их расписание. Примечательно, что 5 и 8 июля "горняки" отыграют по два спарринга в день.
Итак, пятница, 5 июля
13:00. Шахтер - Юрдинген (Крефельд, Германия)
18:00. Шахтер - Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Понедельник, 8 июля
13:00. Шахтер - Пролетер (Нови-Сад, Сербия)
19:00. Шахтер - Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрия)
Четверг, 11 июля
18:30. Шахтер - АПОЭЛ (Никосия, Кипр)
Матчи австрийского сбора можно будет посмотреть онлайн на сайте донецкой команды. Прямые трансляции будут доступны всем зарегистрированным пользователям.
Ранее "Страна" сообщал, что из Испании в Шахтер возвращается аргентинский нападающий с украинскими корнями.