Верховный суд Украины обязал ЦИК повторно рассмотреть документы Андрея Клюева для регистрации кандидатом в нардепы, а не регистрировать его. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Некоторые СМИ написали, что ВС Украины объяснил Центральную избирательную комиссию зарегистрировать экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича в качестве кандидата. Однако глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович уточнил, что суд лишь обязал продолжить рассмотрение документов Андрея Клюева, а также блогера Анатолия Шария.

"Суд не обязывал регистрировать, а обязал продолжить рассмотрение", - сказал Смокович на брифинге в Киеве 3 июля.

Причиной такого решения ВС стало то, что при отказе Клюеву в регистрации ЦИК не предоставил доказательств его отсутствия на территории Украины в последние 5 лет. В частности, Комиссия не изучила данные Государственной пограничной службы.

"Материалы дела не содержат доказательств в подтверждение осуществленных ЦИК мер по выяснению обстоятельств проживания лица в течение последних 5 лет на территории Украины другим способом, как обращение в ГПС, СБУ, МВД", - говорится в решении суда, опубликованном "РБК-Украина".

Решение ВС Украины о регистрации Андрея Клюева. Фото: "РБК-Украина"

Представитель ВС также заявил, что не знает, каков будет итог повторного рассмотрения ЦИК заявления Клюева о регистрации кандидатом.

"ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат – я не комментирую", – сказал Смокович.

Напомним, во вторник, 2 июля, ЦИК зарегистрировала экс-главу АП Виктора Януковича кандидатом на выборы в Верховную Раду. Такое решение было принято после признания Верховным судом ненадлежащими доказательств, на основании которых ранее в регистрации было отказано.

В тот же день в Киеве Майдане прошла акция протеста "Терпіти більше не можна" против регистрации в ЦИК Анатолия Шария и Андрея Клюева. Во время акции ее участники напали на корреспондента "Страны".