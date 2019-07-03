Депутаты Европарламента не смогли избрать президента в первом раунде голосования, который состоялся в среду, 3 июля, на сессии в Страсбурге. Об этом сообщает "ЕП".

Для избрания кандидату необходимо было набрать 50% + 1 голос. Голосование проходило бюллетенями по тайной процедуре. Представитель союза "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" итальянец Давид Сассоли набрал 325 голосов, а для победы необходимо было 332. Вторым стал чех Ян Заградил от фракции "Европейские консерваторы и реформисты" - 162 голоса.

Немка Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" набрала 133 голоса, а испанка Сира Рего от левой политической группы "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" - 42.

В среду состоится второй тур голосования, а всего их может быть до четырех. Следует отметить, что в процессе голосования кандидат с наименьшим количеством голосов не выбывает, а может снова участвовать. Во втором туре примут участие те же четверо кандидатов.

Как сообщала "Страна", Дональд Туск объявил, что Еврокомиссию возглавит близкая соратница Меркель. Также это ведомство может возглавить голландец Тиммерманс.

Напомним, что на должность президента Евросовета согласована кандидатура премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.