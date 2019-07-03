Сегодня, утром, 3 июля, донецкий Шахтер вылетел на свой второй предсезонный сбор, который пройдет в Австрии. Борт партнера клуба SkyUp Airlines совершил перелет по маршруту Киев - Клагенфурт. После двух часов в воздухе и 30 минут поездки на автобусе "горняки" прибыли в Фельден, где проведут ближайшие 10 дней.

Об этом передает пресс-служба чемпионов Украины.

Фото: shakhtar.com

На сбор в Австрию главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял 31 футболиста:



Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Тайсон, Андрей Тотовицкий, Вячеслав Танковский, Веллингтон Нем.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Оларенважу Кайоде, Густаво Бланко Лещук.

Команда поселилась в отеле Falkensteiner Schlosshotel и сегодня же вечером проведет свою первую тренировку.