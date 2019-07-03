Администрация президента Украины не предоставила СМИ слайды с дизайном новой резиденции главы государства. Об этом сообщили "Українські Новини".

Редакция информационного агентства "Українські Новини" попросила АП предоставить копии материалов презентации Офиса Зеленского. Однако Главный департамент обеспечения доступа к публичной информации АП отказался поделиться эскизами и слайдами.

Отказ Администрация Президента мотивировала тем, что материалы по реконструкции Украинского дома для размещения там Офиса еще не готовы.

"Предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным, поскольку по информации, предоставленной главным департаментом информационной политики, вопрос возможного расположения вновь созданного офиса Главы государства на сегодня находится на стадии изучения, а соответствующие информационные материалы по этому вопросу еще дорабатываются", - говорится в ответе Администрации Зеленского.

Ответ АП агентству "Українські Новини". Фото: ukranews.com

Напомним, еще до инаугурации Владимир Зеленский заявил, что не намерен сидеть в здании с плохой аурой на Банковой.

"Страна" писала, что 20 июня президент подписал указ о реорганизации Администрации президента и создании Офиса президента.

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