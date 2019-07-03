Стали известны имена российских моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном апарате. Их опубликовали на сайте мурманского храма "Спас-на-Водах", где в среду, 3 июля, будет совершена лития по погибшим.

"За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Дионисия", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Кремле заявили, что большая часть информации относительно пожара на подлодке является государственной тайной и вопрос о том, будут ли разглашаться имена погибших подводников переадресовали в Минобороны.

Имена и фамилии Четверых погибших подвожников огласил Telegram-канал Baza. По его данным, это - Денис Опарин, а также три капитана первого ранга - Андрей Воскресенский, Николай Филин и Денис Долонский.

Также Telegram-канал "Военный осведомитель" опубликовал фотографию экипажа российского глубоководного аппарата, известного как "Лошарик".

Фото: telegram.org

Как сообщалось, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. ЧП произошло 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России. По официальным данным пожар возник в ходе проведения биометрических измерений. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.

Ранее "Страна" писала о том, что случилось с российской подлодкой, где погибли 14 моряков.

Также мы сообщали, что Россия решила утилизировать захваченную в Крыму украинскую подводную лодку.