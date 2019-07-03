Журналист "Страны" Влад Бовтрук опознал человека, который избил его вчера, на акции "порохоботов" в центре Киева.

Им оказался Алексей Цымбалюк - праворадикал, исповедующий неонацисткие взгляды, более известный как "киллер Бабченко".

Именно этот человек работал провокатором СБУ во время инсценировки убийства российского журналиста в Киеве год назад.

Интересно, что этот открытый агент "конторы" времен Порошенко сегодня ходит на протесты, которые ведутся по сути против президента Зеленского.

"Страна" вспоминает, что известно о нападавшем.

Цымбалюк на "Майдане Порошенко"

Радикал вечером 2 июля появился на акции сторонников Порошенко, которая проходила на Майдане в Киеве. Митинг был против регистрации на выборах экс-регионала Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Цымбалюк стоял в рядах своих соратников, среди которых были С14 и "Братство" Корчинского. Также на Майдане присутствовал националист из Одессы Сергей Стерненко, год назад зарезавший человека.

На этой же акции избили журналиста "Страны" Влада Бовтрука. Наш корреспондет пытался снять видео столкновений националистов и сторонников Анатолия Шария. Но к нему подошел Цымбалюк и ударил по голове. Влад упал, его несколько раз ударили ногами.

Позже в сети появилось видео, где есть концовка этого нападения. В самом начале ролика возле Влада виден мужчина в черной футболке и серой кепке. Наш журналист опознал его как нападавшего.

На этом видео заметно, как после избиения Влад говорит собравшимся активистам и полиции, что он представляет "Страну". В ответ его снова атакуют и пытаются ударить, но полиция уводит журналиста из толпы.

На другом видео заметно, как Цимбалюк наносит журналисту удары со спины (на 19 секунде ролика).

Полиция уже открыла уголовное дело по статье о нападении на журналиста при исполнении служебных обязанностей. Правда, подозреваемый еще официально не утстановлен.

Надеемся, наша публикация поможет это сделать. А пока - расскажем детальнее о нападавшем.

Кто такой Алексей Цымбалюк

Мы детально рассказывали об этом персонаже еще год назад - когда его имя всплыло в контексте дела Аркадия Бабченко.

Тогда СБУ организовала инсценировку убийства российского журналиста - чтобы выйти на заказчиков преступления, в котором обвиняли российские спецслужбы. В итоге доказать связь с ними не удалось, а по делу сел украинец Борис Герман.

Именно он якобы давал Цимбалюку указание убить Бабченко. Впрочем, Герман утверждал, что и сам являлся агентом СБУ и действовал по приказу своего куратора. И заранее знал, что убийства не будет.

По легенде СБУ, Цимбалюк застрелил Бабченко в квартире журналиста, а потом получил от Германа список следующих жертв. Но с самого начала "киллер" работал на спецслужбы.

О чем он и сам рассказал в Facebook во время суда над Германом. И вызвал раздражение в СБУ, которая сначала пыталась опровергнуть раскрытие своего агента, но потом признала, что это он и есть.

После этого "Страна" детально разобрала, кто такой Цымбалюк. И узнала о нем довольно интересные факты.

Алексей - из Одессы, где служил в одной из церквей Киевского патриархата. Себя он называл "иеромонахом Аристархом" и был чем-то вроде городского сумасшедшего.

После начала конфликта на Донбассе Цымбалюк записался в "Правый сектор" и заявлял, что убивать сепаратистов - это милосердие.

Также он служил в батальоне "Госпитальеры".

Вернувшись в Одессу, он стал активнее вести свой Facebook. И выяснилось, что "Аристарх" по всей видимости исповедует неонацистские взгляды.

Сеть обошло вот это его фото:

Еще на одном фото Цымбалюк очень радуется подарку со свастикой.

В одном из постов он поделился фотографией Гитлера, который дарит цветы девочке с характерной косой на голове. "Да ладно! Я теперь за Юлю", – прокомментировал он этот снимок.

По этой реплике видно, что лидер немецкого национал-социализма для Цымбалюка – большой авторитет.

Еще одна отсылка к гитлеровцам – на фото Цымбалюка с характерным нацистским орлом на шевроне.

В Ивано-Франковске Цымбалюк сделал "застенчивую зигу" на фоне памятника Степану Бандере.

Последнее время Цымбалюк "работает" в Киеве, появляясь на многих уличных акциях, которые в то время направлялись из СБУ.

Но в отличие от своих собратьев по радикализму, Цымбалюк - подтвержденный и открытый агент этой спецслужбы.

"Страна" уже рассказывала о том, что националистов курирует Департамент защиты национальной государственности СБУ. Отдельно мы давали расклад, как националисты вербовались и брались под контроль в Одессе. Откуда приехал в Киев Алексей Цымбалюк.

В последние годы правления Порошенко националистические организации "кошмарили" в основном оппонентов экс-президента. Это стало отчетливо видно во время получения Томоса, а потом - весенних выборов. Курировала процесс подконтрольная Банковой СБУ.

В этом контексте выход Цымбалюка на вчерашний "Майдан Порошенко" выглядит двусмысленно. Получается, открытый агент "конторы" избивает журналиста в центре Киева - и это уже не при старом президенте, а при новом - Владимире Зеленском.

И это по идее должно было вызвать реакцию всей новой вертикали власти - ведь СБУ уже возглавляет человек свежеизбранного президента. При этом агентурный аппарат почему-то работает на бывшего гаранта.

Об этом пишет в Facebook журналист Владимир Бойко.

"Агентурный аппарат Департамента защиты национальной государственности СБУ вышел на Майдан Независимости в Киеве, чтобы обслужить бывшего президента Порошенко.

Вопрос заключается не в том, что агентура СБУ бесчинствует на Майдане и даже побила корреспондента "Страна.ua" (собственно, ничем другим добровольные помощники СБУ в течение последних пяти лет не занимались), а в том, что об этом не знает Баканов, с которого уже откровенно смеются подчиненные.

Вместо того, чтобы прекратить использование агентурного аппарата в политических целях (да еще и в интересах бывшего президента), назначить служебное расследование в связи с уничтожением документов в Департаменте защиты национальной государственности и Управлении внутренней безопасности СБУ в мае 2019 года, проверить выплаты денег по 9-й статье и положить конец коммерциализации Службы, Баканов набрал себе советников с бурным криминальным прошлым (вроде бывшего заместителя председателя СБУ Николая Герасименко) и развлекается тем, что играет с лейтенантскими погонами, которые ему подходят примерно так, как генеральному, прости господи, прокурору - диплом о юридическом образовании.

А в этот момент среднее и руководящее звено СБУ устраивает провокации в центре Киева против президента Зеленского".