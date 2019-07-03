Радикалы созывают толпу под здание Подольского суда во время суда над Вышинским
Под здание Подольского райсуда Киева, где рассматривается дело журналиста Кирилла Вышинского, радикалы созывают толпу для бесплатной массовки. Протестную акцию возможно планируют те же, кто организовал митинг у КНУ,после восстановления там в должности в университете Андрея Портнова.
"Если его оставить то это 100% пару наших обмененных солдат из плена. 17:00, Хорива 21 Подольский суд. У кого есть время и желание приглашаем", - говорится в сообщении организаторов.
В среду, 3 июля в 17:00 коллегия судей Подольского райсуда Киева в составе председательствующей Елены Павленко, а также "боковых судей" Юрия Зубца и Павла Отвиновского продолжит рассмотрение уголовного производства в отношении Кирилла Вышинского.
Как сообщала "Страна", текущий срок нахождения под стражей главы РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского истекает 22 июля.
Напомним, что адвокат Вышинского собрал необходимую сумму залога по своему делу.