Под здание Подольского райсуда Киева, где рассматривается дело журналиста Кирилла Вышинского, радикалы созывают толпу для бесплатной массовки. Протестную акцию возможно планируют те же, кто организовал митинг у КНУ,после восстановления там в должности в университете Андрея Портнова.

"Если его оставить то это 100% пару наших обмененных солдат из плена. 17:00, Хорива 21 Подольский суд. У кого есть время и желание приглашаем", - говорится в сообщении организаторов.

В среду, 3 июля в 17:00 коллегия судей Подольского райсуда Киева в составе председательствующей Елены Павленко, а также "боковых судей" Юрия Зубца и Павла Отвиновского продолжит рассмотрение уголовного производства в отношении Кирилла Вышинского.

Как сообщала "Страна", текущий срок нахождения под стражей главы РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского истекает 22 июля.

Напомним, что адвокат Вышинского собрал необходимую сумму залога по своему делу.