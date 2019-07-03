В США (штат Флорида) штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II произвел бомбометание учебными боеприпасами после столкновения с птицей. Никто не пострадал, но военные попросили не приближаться к снарядам.

Как сообщает The Aviationist, произошел в нескольких километрах от шоссе 129. Бомбы BDU-33 не приводят к разрушениям, но выпускают дым при столкновении с землей. Каждая из них весит 11 килограмм.

Сброс учебных снарядов, согласно инструкции, производится, чтобы облегчить посадку.

Фото: twitter.com/TheAviationist

Как сообщала "Страна", в Одессу прилетели военные самолеты НАТО. Самолеты доставляют в Одессу личный состав, технику и необходимое для проведения учений оборудование.

Отметим, что в аэропорту Тель-Авива сумел приземлиться Boeing с поврежденным шасси.