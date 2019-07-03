Напавший на журналиста "Страны" оказался "киллером Бабченко"
"Стране" удалось идентифицировать участника "майдана Порошенко", который избил нашего журналиста Влада Бовтрука.
Нападавшим оказался так называемый "киллер Аркадия Бабченко", известный своими неонацистскими взглядами бывший священник Киевского патриархата и "правосек" Алексей Цымбалюк.
Как уже писала "Страна", утром появилось видео нападения на Бовтрука. На записи можно рассмотреть, как выглядел нападавший. Очевидец снял момент уже после избиения Владислава. Но в начале видео виден как раз Цымбалюк в черной футболке и серой кепке.
Сам Владислав опознал Цымбалюка как человека, избивавшего его.
Напомним, вечером 2 июля Владислав освещал акцию сторонников Петра Порошенко против регистрации на выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария. Во время акции на него напали и сильно избили ногами. Полиция уже открыла дело по факту избиения журналиста.
Алексей Цымбалюк стал широко известен после участия в инсценировке убийства Аркадия Бабченко.
В этой мистификации СБУ Цымбалюку была отведена почетная роль "киллера". А на деле – провокатора, задачей которого было заставить назначенного организатором преступления Бориса Германа поверить, что Бабченко мертв.
Мы подробно о Цымбалюке уже рассказывали.
Он – в прошлом священник Киевского патриархата. С началом войны пошел в правый сектор и рассуждал, что убивать сепаратистов это не грех, а акт милосердия. Судя по фото исповедует неонацистские взгляды.