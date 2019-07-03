"Стране" удалось идентифицировать участника "майдана Порошенко", который избил нашего журналиста Влада Бовтрука.

Нападавшим оказался так называемый "киллер Аркадия Бабченко", известный своими неонацистскими взглядами бывший священник Киевского патриархата и "правосек" Алексей Цымбалюк.

Как уже писала "Страна", утром появилось видео нападения на Бовтрука. На записи можно рассмотреть, как выглядел нападавший. Очевидец снял момент уже после избиения Владислава. Но в начале видео виден как раз Цымбалюк в черной футболке и серой кепке.

Сам Владислав опознал Цымбалюка как человека, избивавшего его.

Напомним, вечером 2 июля Владислав освещал акцию сторонников Петра Порошенко против регистрации на выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария. Во время акции на него напали и сильно избили ногами. Полиция уже открыла дело по факту избиения журналиста.

Алексей Цымбалюк стал широко известен после участия в инсценировке убийства Аркадия Бабченко.

В этой мистификации СБУ Цымбалюку была отведена почетная роль "киллера". А на деле – провокатора, задачей которого было заставить назначенного организатором преступления Бориса Германа поверить, что Бабченко мертв.

Мы подробно о Цымбалюке уже рассказывали.

Он – в прошлом священник Киевского патриархата. С началом войны пошел в правый сектор и рассуждал, что убивать сепаратистов это не грех, а акт милосердия. Судя по фото исповедует неонацистские взгляды.