В киевском торговом центре "Арена Сити" в результате драки с поножовщиной пострадал охранник кафе Linas. Инцидент произошел около 8:20. Разбираться в конфликте приехали правоохранители. Об этом сообщает "Информатор".

По словам работников заведения, двое кавказцев отдыхали в ресторане. Когда подошло время оплачивать счет, то посетители решили уйти, не заплатив. В этот момент подошла охрана и попросила внести необходимую сумму. Начался конфликт, который перерос в драку.

Фото: kiev.informator.ua

Во время потасовки один из отдыхающих достал нож и ранил охранника в руку. У мужчины резаная рана левой руки. Ему оказывали помощь медики.

Также одна из посетительниц рассказала, что один из отдыхающих украл у нее телефон. Девушка отдыхала в другом конце заведения. Потом ее телефон пропал, а нашла она его на столе у нападавшего. Отметим, что счет был открыт еще в 01:41 и сумма к оплате составляла 3 773 гривны. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители. На месте работали экипажи патрульной полиции, полиции охраны, следственно-оперативная группа и медики. Детали устанавливаются.

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