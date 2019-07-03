Сегодня, 3 июля, в истории с возможным уходом из Альбасете украинского нападающего Романа Зозули поставлена жирная точка. Наш легионер остается и продолжит выступления за испанскую команду из одноименного города еще как минимум сезон.

О подписании нового контракта сообщает официальный Twitter клуба. Продленное соглашение Романа Зозули с Альбасете рассчитано на два года.

Фото: twitter.com/AlbaceteBPSAD

Сам же Роман Зозуля также подтвердил пролонгацию контракта. Он обратился к болельщикам на испанском языке. Видео выложил в своем Facebook пользователь Vladimir Kuzmenko.

"Привет, друзья. Итак, я остаюсь и продолжу играть вместе с вами. Мы вместе проведем следующий сезон. Это фантастика. Вперед, Альба", - говорит на видео наш легионер.

Видео: facebook.com/vladimir.kuzmenko

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Роман Зозуля получил новенький BMW от спонсора Альбасете.

Также мы рассказывали, что Роман Зозуля отличился дублем и принес пятую победу своему клубу в Сегунде.