Горняки шахты "Горская" государственного предприятия "Первомайскуголь" в знак протеста отказываются подниматься на поверхность уже третьи сутки. Об этом говорится на фб-странице представителя в Донецкой и Луганской областях уполномоченного парламента по правам человека Павла Лисянского.

"Сегодня (3 июля) в ночную смену с 00:00 до 2:00 я был на предприятии, провел телефонные переговоры с протестующими горняками (из кабинета директора), выяснил состояние здоровья протестующих, а также ситуацию по предприятию в целом", - написал Лисянский.

По его данным, на сегодняшний день в шахте находятся 12 горняков на горизонте 700 м, состояние здоровья протестующих удовлетворительное.

"Требование шахтеров не изменилось, они просят гарантий не отключения предприятия от электроэнергии", - добавил Лисянский.

Он также уточнил, что с шахтерами дежурит медицинский работник предприятия и каждое утро к ним спускаются медицинский работник и сотрудник военизированного горноспасательного отряда.

Шахта была обесточена 1 июля из-за долгов государственных предприятий "Первомайскуголь" и "Лисичанскуголь".

Фото: facebook.com/pavllis

Как сообщала "Страна", Бойко заявил об угрозе затопления шахт из-за введения рынка электроэнергии. Ситуация критическая. Сегодня шахты четырёх угольных объединений - Первомайскуголь, Лисичанскуголь, Селидовоуголь, Мирноградуголь - получили предупреждение не только об отключении электроэнергии на технологические нужды, но и электроэнергии на водоотливы, выкачку воды и на вентиляторы, которые осуществляют проветривание.

Напомним, как Коломойский и Фукс меняют руководство "Центрэнерго" и что будет с другими госпредприятиями.