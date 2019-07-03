На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта о "дематюкации" - противодействии сквернословию.

Речь в нем главным образом идет о штрафах за употребление нецензурной ругани на ТВ и в интернете.

"Страна" проанализировала, что предлагает автор документа - нардеп от БПП Ольга Богомолец.

Штрафовать будут даже за маты в Facebook

Документ предлагает штрафовать за матерную ругань в аудиовизуальном виде. Причем не только на ТВ, но и просто в интернете. Например, в вашем личном видеоблоге на YouTube и в Facebook.

Исключение составляют лишь фильмы. Причем, в законопроекте не оговорено, художественные или нет. То есть, если в документальном фильме прозвучит нецензурщина - это будет законно.

Штраф для обычных людей - от 40 до 70 необлагаемых налогом минимумов. То есть - от 38 до 67 тысяч гривень. Альтернатива этому наказанию - от 40 до 60 часов общественных работ или исправительные работы на 1-2 месяца с отчислением 20% зарплаты. Еще одна альтернатива - административный арест на пятнадцать суток.

Для публичных персон эти взыскания увеличиваются. Штраф растет от 75 до 100 необлагаемых минимумов. Это от 72 до 96 тысяч гривень взыскания. Исправительные работы и прочее - на том же уровне, что и для простых смертных.

Кто такая "публичная личность" - оговорено отдельно. По мнению автора законопроекта Ольги Богомолец, это все, кто подпадает под действие закона об отмывании средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

На сайте Верховной Рады публичные люди обозначаются так: "Публичные лица - лица, которые согласно Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" являются национальными, иностранными публичными деятелями, деятелями, которые выполняют политические функции в международных организациях".

То есть это по сути все политики.

Определяется также термин нецензурной брани.

"Нецензурная брань (сквернословие) - ненормативная (недопустимая) ругань (лексика), перечень слов и выражений которой утверждается Кабинетом Министров Украины".

Деньги, вырученные за штрафы, направляются в "Украинский культурный фонд" - ведомство, подконтрольное Минкульту.

Законопроект также предписывает создать список стоп-слов, которые запрещены к употреблению на эфирах и создать систему мониторинга ругательств. Все это - за полгода с момента принятия закона.

Что говорит Богомолец о своем законе

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что нецензурщина - это российское изобретение, чуждое мол украинцам.

"Украинцам исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Ругань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодн "насаждают" в публичном пространстве и медиа", - говорится на сайте Рады.

Инициатор законопроекта Ольга Богомолец рассказала в Раде, что ее цель - предотвратить употребление ненормативной лексики в публичном пространстве.

"Этот закон исключительно о публичных лицах (кстати, это не так - ред.). О публичном пространстве и о средствах массовой информации. В этом законе предлагается дать определение сквернословию, определение алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам", - сказала она.

"Следующее, специальная компонента должно быть по СМИ и Интернету. Очень часто одну букву заменяют определенными значками. От этого значения слова не меняется, а просто как будто его нет, но все знают, о чем речь", - добавила Богомолец.

Также она рассказала, что законопроект предусматривает введение административных штрафов для СМИ.

"Эти штрафы будут касаться СМИ. Это 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудио трансляции. Что касается физических лиц, то это штрафы от 3 до 7 необлагаемых минимумов (54-99 грн), или исправительные работы с отчислением части заработка", - сказала она, добавив, что деньги от штрафов должны идти в Украинский культурный фонд.

По словам Богомолец, СМИ должны нести ответственность, если они ретранслируют нецензурную лексику спикеров.

Она выразила мнение, что этот законопроект является частью борьбы за чистоту украинского языка.

"Принимать закон об украинском языке и не вычищать язык от совершенно не присущих украинской культуре... это не наше, не украинское, это еще один аспект. Украинцы никогда не матерились и не употребляли брань ниже пояса. Для Украины характерно совершенно другое пантеистическое измерение ругательства. Давайте возвращаться. Хотите материться – материтесь по-украински", - сказала Богомолец.

На вопрос журналистов, как именно, она ответила: "Бодай би тебе когут копнув".

Сама Богомолец заявила, что не использует ненормативную лексику.