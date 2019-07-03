Инициатор законопроекта "О противодействии сквернословию" нардеп Ольга Богомолец убеждена, что украинцы никогда не употребляли брань ниже пояса. Об этом он заявила во время интервью в кулуарах Верховной Рады.

Обосновывая необходимость принятия "закона о дематюкизации", Богомолец сказала, что украинцам не свойственно ругаться. Правда, тут же призвала ругаться по-украински.

"Принимать закон об украинском языке и не вычищать язык от совершенно не присущих украинской культуре, не нашего, не украинского... Это еще один аспект. Украинцы никогда не ругались и не употребляли брани ниже пояса. Для Украины характерен совершенно другое, пантеистическое измерение ругательства. Давайте возвращаться. Хотите ругаться - ругайтесь по-украински. Украинские ругательства не унижают достоинства человека", - заявила нардеп.

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Утверждение о чуждости украинской культуре сквернословия содержится и в пояснительной записке к законопроекту, составленной Богомолец. Депутат обвиняет в насаждении пошлых ругательств русских "колонизаторов".

"Украинскому исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня "насаждают" в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас... Украинцы не жаловали и не употребляли грубости "ниже пояса" и не позволяли себе пошлости", - отмечено в документе.

В упомянутом кулуарном интервью Богомолец рассказала некоторые подробности о законопроекте. Если он получит статус закона, то будет касаться "исключительно публичных лиц, публичного пространства и СМИ".

Законопроект предусматривает введение административных штрафов для СМИ.

"Эти штрафы будут касаться СМИ. Это 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудиотрансляции. Что касается физических лиц, то это штрафы от 3 до 7 необлагаемых минимумов (54-99 грн), или исправительные работы от 40 до 60 дней", - объяснила Богомолец.

Напомним, проект Закона "О противодействии сквернословию" зарегистрировали в Раде сегодня, 3 июля, под номером 10414.

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