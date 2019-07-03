Американский аниматор Милтон Квон умер в возрасте 105 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына художника.

Согласно информации, Квон скончался в своем доме в Калифорнии от естественных причин. Он был одним из последних живых художников, работавших на Disney в Золотой век американской анимации.

В числе самых известных работ аниматора такие мультфильмы как "Дамбо", ремейк которого от режиссера Тима Бертона вышел недавно, и "Фантазия". Квон также снялся с нескольких картинах в качестве актера, в том числе в "Скорости" с Киану Ривзом и Сандрой Буллок, в сериале "Могучие Рейнджеры".

Фото: hollywoodreporter.com

Как сообщала "Страна", умер создатель Губки Боба "Квадратные штаны". "Его уникальные персонажи и мир Бикини надолго останутся напоминанием о ценности оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения", - говорится в заявлении телеканала.

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