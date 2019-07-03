Первый полуфинал Кубка Америки-2019 принес победу сборной Бразилии, которая обыграла своих принципиальных противников из "альби-слелесте" со счетом 2:0. После финального Лео Месси высказал в микст-зоне все, что он думает о главном арбитре встречи Родди Замбрано, как передает Sports.

"Мы сыграли отличный матч. Они не были лучше нас. Мы не смогли пройти дальше, но нам не в чем упрекнуть себя. В жару трудно анализировать игру, но они сделали гол с нуля. Они поймали нас на контратаке, после чего мы дважды ударили в штангу", - сказал Месси на камеру.

И с этим сложно поспорить, если смотреть на статистику.

• У Аргентины 14 ударов по воротам, у Бразилии - 4.

• У Аргентины две штанги (Месси и Агуэро), но у Бразилии два гола.

Лео Месси уверен, что его команду прибил эквадорский судья Родди Замбрано. Речь о двух эпизодах.

Первый случился перед голом Фирмино. Агуэро и Месси ушли в быструю атаку, в финале которой Лео выводил партнера один на один. Но Куна ждал Дани Алвес.

Второй произошел в конце второго тайма. Николас Отаменди пришел в штрафную на угловой, но встретил там локоть Артура.

Но лидера сборной Аргентины возмутило не только это.

"Они забили нам сразу после пенальти, который так и не назначили. Они (судьи) постоянно раздавали эти дерьмовые карточки и даже ни разу не посмотрели повтор. Все глупые решения принимались в пользу Бразилии. Карточки нам, не им (у Аргентины 6 желтых, у Бразилии - 2 - Прим.Ред.). Были явные фолы, которые судья не видел. Пенальти, которые нам не дали. Надеюсь, КОНМЕБОЛ что-то сделает с этим, хотя я не думаю, что что-то сделает, потому что Бразилия управляет всем. Мы сходим с ума от несправедливости. Судья Замбрано сказал нам успокоиться, но он не проявлял уважения во время матча", - заявил Месси.

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН возмутились, что доходы Месси в 2 раза превышают суммарную зарплату лучших 1700 футболисток мира.