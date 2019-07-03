Количество таможен должно быть сокращено с нынешних 26 до пяти-шести. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, победивший в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы.

"Сейчас у нас 26 таможен. Это слишком много. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть", – сказал он в интервью ЭП.

Как сообщала "Страна", перед уходом прежние власти "гребли" взятки с границы. После майских праздников на западной границе - традиционный коллапс. На выезд из Украины машины стоят в очередях по 10-17 часов. Большинство - это заробитчане, которые возвращаются на работу в Европу из отпусков, и "челноки", мелкие контрабандисты, зарабатывающие на перепродаже сигарет.

Ранее в Житомирской области сотрудники ГФС погорели на взятке.