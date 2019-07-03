В четверг 4 июля в Украине ожидается комфортная температура, солнце и небольшая облачность. Об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, погода будет "просто идиллической". "4 июля в Украине погода будет - конфетка. Существенные осадки маловероятны, много солнца, красивущие белые облачка, температура воздуха - лучше не бывает: + 21 - + 26 градусов", - предсказывает синоптик.

На Юге спадет жара, столбик термометра не поднимется выше + 25 - + 29 градусов. Лишь местами возможны +30 градусов. "Зато в Карпатах выдастся прохладная ночь. Там будет + 7 - + 12 градусов. На севере Украины возможны периодическое усиление северо-западного ветра и локальные небольшие дожди. Немного сбрызнет с неба в Луганской и Донецкой областях. А в остальных регионах будет солнечно", - пишет синоптик.

В Киеве в четверг обойдется без существенных осадков. Только местами увеличатся облачность и влажность. В течение дня температура в столице будет + 20 - + 23 градуса.

Как обещает Диденко, погода будет нас баловать до конца недели. Обильные дожди с грозами возможны 7 и 8 июля. Синоптик советует не упускать момент и насладиться погодой. "Пока пользуемся моментом - чаще отрываемся от гаджетов и наслаждаемся свежим воздухом: в обеденный перерыв, на даче, на справедливых и законных общественных акциях, в парке, куда кого душа зовет", - пишет Наталья Диденко.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Напомним, 2 июля в Украине было не так безоблачно. Вечером над Днепропетровской областью прошли ураганные грозы, которые повалили деревья и повредили многие здания.

Сегодня же, 3 июля, погода в Украине на любой вкус: жара, шквалы, дожди и грозы.