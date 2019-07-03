В Днепре несовершеннолетняя девушка пыталась забраться в окно на четвертом этаже общежития по простыням, но потерпела неудачу и сорвалась вниз. Инцидент произошел в среду, 3 июля, в общежитии Автотранспортного колледжа НТУ на проспекте Александра Поля. Об этом сообщает "Информатор".

К счастью пострадавшая рухнула на крышу небольшой пристройки и отделалась легкими ушибами. Но теперь ее и ее родителей ждет длинный разговор с полицией.

Позже выяснилось, что девушка не имеет никакого отношения к данному ВУЗу и в этом общежитии не жила. Утром она пришла к своим знакомым и, понимая, что комендант ее не пропустит, те решили затащить подругу к себе в комнату через окно. Поскольку речь шла о подъеме на 4-й этаж, мальчики не придумали ничего лучше, чем связать веревку из простыней. Прочная казалось бы конструкция дала сбой - девушка сорвалась с высоты и упала вниз.

На место инцидента прибыл экипаж патрульной полиции. Правоохранители сразу установили личности инициаторов затеи.

"В 6 утра звонит мне **** и говорит, мол, так и так, надо затянуть девочку на наш этаж. Я сказал, что не стоит, и вообще я хочу спокойно уйти на каникулы без всяких проблем. Он меня полтора часа уговаривал. Ну и я ему сказал, чтобы если что, он взял всю вину на себя. У нее рука соскользнулся и она сорвалась с 4-го этажа, упала на крышу", - рассказал один из парней.

Оказалось, что одного из инициаторов затеи два дня назад отчислили из колледжа. На место происшествия вызвали руководство ВУЗа, а также родителей "скалолазки".

Фото: dp.informator.ua

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