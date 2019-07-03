Ко вторнику, 2 июля, в украинской авиакомпании-лоукостере SkyUp удалось нормализовать работу после задержки 18 рейсов, связанной с поломкой сразу двух самолетов, и выполнить большинство своих авиарейсов в штатном режиме. Об этом говорится на фб-странице акционера компании Александра Альбы.

"Сегодня ситуация нормализуется. Из запланированных 33 рейсов, задержались два: из Киева в Хургаду и из Киева в Шарм-эль-Шейх. Как и вчера, пассажиры этих рейсов были своевременно проинформированы о задержках и ожидаемом времени вылетов", - говорится в опубликованном сообщении.

Он отметил, что задержки вылетов, произошедшие из-за неисправностей в работе двух самолетов 1 июля коснулись 3143 пассажиров в аэропортах Киева (МА "Борисполь"), Львова и Харькова. Расходы на запчасти и ремонт бортов, по словам Альбы, составили $17,7 тыс.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" (SkyUp) являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Фото: facebook.com/alba.aleksandr

Как сообщала "Страна", лоукостер SkyUp получил разрешения на полеты в Черногорию, Чехию и Израиль.

Отметим, что в аэропорту Тель-Авива сумел приземлиться Boeing с поврежденным шасси.