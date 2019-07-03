Появилось видео нападения на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука. На записи можно рассмотреть, как выглядел нападавший. Видео появилось на YouTube-канале Антона Антонова, его опубликовал сайт "Шарий.нет".

Очевидец снял момент уже после избиения Владислава. Но в начале видео виден мужчина в черной футболке и серой кепке. Именно он, по словам Влада, наносил удары.

Видео: YouTube/ Антон Антонов

На запись также попал момент, когда Влад сообщил участникам акции, какое издание он представляет. Слово "Страна" вызвало всплеск агрессии. К журналисту вновь бросились сторонники Порошенко, однако Владислав сумел увернуться от нападения.

Человек, избивавший Владислава Бовтрука. Скриншот: YouTube/ Антон Антонов

Просьба ко всем, кто опознал нападавшего на Влада, сообщить информацию в редакцию "Страны".

Напомним, вечером 2 июля Владислав освещал акцию сторонников Петра Порошенко против регистрации на выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария. Во время акции на него напали и сильно избили ногами.

"Страна" сообщала, что полиция уже открыла дело по факту избиения журналиста.