В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о дематюкации языка, который вызвал широкий общественный резонанс уже на стадии рассмотрения в парламентском комитете.

Документ предлагает облагать штрафом матерную ругань в аудиовизуальном виде: не только на радио и ТВ, но в интернете, например, в личном видеоблоге на YouTube и в Facebook. Причем, суммы штрафов начинаются от 38 тысяч гривен и для публичных людей оканчиваются астрономической суммой в 90 тысяч.

Инициатива нардепа от БПП Ольги Богомолец, которая не имеет отношения к языкознанию (она врач-дерматолог, доктор медицинских наук, глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения - ред.), вызвала бурные обсуждения в соцсетях.

Украинцы гадают, как изменится жизнь, если законопроект все-таки одобрят и предлагают свои варианты. "Страна" собрала мнения пользователей украинского сегмента Facebook.

"Ж@па есть, а слова нет"

Законопроект сразу начали обсуждать в соцсетях. Так, замглавы комитета Рады по свободе слова Ольга Червакова напомнила в Facebook слова, которые приписывают Фаине Раневской о том, что "ж@па есть, а слова нет".

"В парламенте зарегистрирован законопроект об отмене матюков. Официально называется - "о дематюкации языка".

Не, ну а что? Ж@па есть, а слова нет))

Главный комитет - свободы слова. Что тоже издевательство, потому что не может же комитет по свободе слова принять решение о запрете слова))

Раз такое дело, то я бы еще внесла поправку об обязательном ношении шапочки из фольги. А то вдруг злые тибетские маги-челубеи покусятся на целостность духовной скрепы.

Сравнительной таблицы не видела, ее еще не поставили на сайт. Подозреваю это будет ярче самого названия. Должны быть формулировки типа "запретить материться кибиням" или что-то такое", - написала она.

Другие пользователи тоже вышучивают проект Богомолец.

"Читаю законопроект про дематюкацию мовы и плачу. Обещают штрафы, посадки, принудительные работы за матюки. 90 тыс за слово х@й в эфире. Только у меня сразу вопрос. Пишут, что список запрещенных слов будет утверждать Кабмин. А как в таком случае его огласить? Если в интернете вывешивать нельзя - сразу штраф, в Урядовом курьере нельзя - сразу штраф. В ФБ нельзя - сразу удалить нужно. И штраф, а то и посадят.

Нужна рада. По матюкам. 50 проц от президента и 50 проц от парламента. Что бл@дь, все по-честному, все по закону", - иронизирует заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Украинский бизнесмен Александр Деркач шутит: "Фейсбук фсё. На утренних торгах в Гонконге акции компании упали на 8 процентов. Биржевые спекулянты узнали, что в Раду внесен законопроект о "дематюкации". В общем, пользуйтесь последней возможностью. Пока можно".

Адвокат из Киева Арсен Маринушкин: "Если примут законопроект о дематюкации (запрет использовать маты) в стране сначала станет транспортная сфера, а потом постепенно уйдут в упадок и другие производственные отрасли".

"Залы для дематюкации и дематюкальные комнаты"

Журналист Евгений Муджири размышляет о том, чем должно сопровождаться принятие такого закона: "Что нам дает закон о дематюкации имени Ольги Богомолец?

- в офисах компаний будут выделены дематюкальные комнаты;

- в заведениях общепита теперь будет три зала: для курящих, для некурящих и залы для дематюкации;

- без справки о дематюкации детей не будут принимать в школы и детсады;

- продукты питания должны будут иметь дематюкационную маркировку, которая будет означать, что продукция изготовлена без матов;

- все ввозимые автомобили в Украину должны будут иметь кнопку экстренной дематюкации.

Может, еще что-то упустил. Дополняйте".

Блогер Алексей Росовецкий пишет так: "После принятия закона о дематюкации над страной повисла тревожная тишина".

Повторяют российский опыт

Сама Ольга Богомолец заявила, что маты в Украину пришли из России во время "колонизации". Поэтому и нужен ее закон - чтобы очистить украинский язык от "чуждых" элементов.

При этом в соцсетях подметили, что в РФ такой закон уже давно действует, и борец с "мовной оккупацией" лишь повторяет опыт Москвы.

Маркетолог из Киева Анна Васильева: "Еще пара слов о дематюкации. Вот вы знали, что в России уже давно принят закон о запрете нецензурной брани (ст. 20.1), и при повторных нарушениях он грозит лишением свободы?

Ваша страница, на которую подписаны более 3000 чел., приравнивается к СМИ. Получается, что имея 3000 и более подписчиков, человека могут реально привлечь к уголовной ответственности за мат, всасываемый многими младенцами с молоком матери".

В то же время блогер Андрей Манчук пишет, что сугубо российские происхождение матерных слов - миф.

"Смешной законопроект о "дематюкации" украинского языка опять вернул к жизни патриотические байки, согласно которым обсценная лексика якобы была навязана украинцам московскими оккупантами.

Этот же миф существует у российских людей с хорошими лицами, которые видят в матерных словах тяжелое наследие монгольского ига.

Просто процитирую на этот счет выдающегося исследователя новгородских берестяных грамот академика Зализняка:

"Ни один лингвист не считает мат татарским заимствованием. Такая легенда существует, но это не больше, чем легенда, распространённая в застольных разговорах (и её история, между прочим, в статье Успенского рассматривается): всем филологам, интересовавшимся этим вопросом, прекрасно известно, что все русские обсценные слова имеют древние индоевропейские корни и являются исконными"".

Осторожно, дематюкационный патруль

Украинский физик Семен Есилевский постит шутки о "дематюкации:

"- Добрый день, это дематюкационный патруль!

- Кто, б*я?

(Раздаются выстрелы)

- Добрый день, это дематюкационный патруль! Употребляли вы сегодня обсценную лексику?

- Я вообще ничего обосанного не употребляю!

- не обоссанную, а обсценную.

- А что не по**й?

(Раздаются выстрелы)

- Добрый день, это дематюкационный патруль! Книги Подеревянского дома храните?

- Нет.

- И "Гамлета" не читали?

- Только Шекспировского.

- А каким словом вы бы характеризовали текущую политическую ситуацию?

- Да п***ец какой-то!

(Раздаются выстрелы)

Вариант №1:

- Добрый день, это дематюкационный патруль! Какого пола ваша собачка?

- Не кобель.

- Спасибо вам за экономию патронов, хорошего дня!

- Вам также!

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Вариант №2:

- Добрый день, это дематюкационный патруль! Какого пола ваша собачка?

- Добрый день, это языковой патруль! Слово "собака" в украинском языке мужского рода, даже если это сука!

(С обеих сторон раздаются выстрелы)

"Экономикой займитесь!"

Бизнесмен Евгений Черняк пожелал депутатам заняться экономикой вместо борьбы с матами.

"Верховная Рада Украины хочет принять закон о борьбе с матом! Верховная. Рада. С Матом.

1. Успейте послать нах•й всех, кто заслужил, пока нет законов.

2. Клоуны из Верховной Рады, сразу придумайте закон какими еще словами, кроме мата , можно описать вашу деятельность?!

3. Когда те, кто постоянно берёт взятки, ворует и врёт , берётся за борьбу против мата, сразу хочется выругаться, причём немедленно, так что идите н••уй, уважаемые законодатели и главные участники всего того пиз•деца который творится в Украине с вашей помощью!

Дблы, блдь, экономикой займитесь!!!" - написал Черняк.

"Богомолец прокомментировала свой антиматерный законопроект. Предлагает создавать кабинки для матерщинников по аналогии с курильщиками. Вот представляю, дискутируешь ты с кем-то в очереди\на улице\etc и вдруг такой "Товарищ, пройдемте в кабинку, мне срочно необходимо вам сообщить нечто важное!"", - шутит блогер Денис Гороховский.

"А как же теперь Путин ла ла ла и всё такое?", - интересуется в комментариях у Гороховского блогер Ольга Онищенко.