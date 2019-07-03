Правительство Канады выделит Украине 25 млн канадских долларов на поддержку демократических реформ. Как сообщает газета "Сегодня", об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с Владимиром Зеленским.

По словам Трюдо, выплата суммы (по сегодняшнему курсу она равняется 19,1 млн. долларов США) растянется на шесть лет.

"Канада объявляет о выделении в течение 6 лет 25 млн. долларов на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев", - отметил канадский премьер.

Трюдо похвалил Украину за позитивные изменения, которые произошли в разных сферах государственного устройства при поддержке Запада. К таким изменениям он отнес "полностью демократические выборы", в результате которых президентом стал Владимир Зеленский.

В министерстве иностранных дел Канады заявили, что выделяемые средства будут направлены на "помощь во внедрении инклюзивных и гендерно ответственных реформ". Кроме того, правительство Канады увеличило содержание мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

В МИДе Канады также обмолвились о выделении Украине еще 20 млн. долларов. Однако не уточнили, на какие нужды должна пойти эта помощь.

С 2014 года Канада предоставила Украине помощь на сумму около 800 млн. долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Джастином Трюдо заявил об упрощении процедуры приезда украинцев в Канаду.

Также Зеленский договорился с Канадой о поставках вооружения и новейших образцов оружия, в частности, бронетехники.