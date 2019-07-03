Трюдо пообещал Зеленскому помочь Украине на 25 миллионов канадских долларов
Правительство Канады выделит Украине 25 млн канадских долларов на поддержку демократических реформ. Как сообщает газета "Сегодня", об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с Владимиром Зеленским.
По словам Трюдо, выплата суммы (по сегодняшнему курсу она равняется 19,1 млн. долларов США) растянется на шесть лет.
"Канада объявляет о выделении в течение 6 лет 25 млн. долларов на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев", - отметил канадский премьер.
Трюдо похвалил Украину за позитивные изменения, которые произошли в разных сферах государственного устройства при поддержке Запада. К таким изменениям он отнес "полностью демократические выборы", в результате которых президентом стал Владимир Зеленский.
В министерстве иностранных дел Канады заявили, что выделяемые средства будут направлены на "помощь во внедрении инклюзивных и гендерно ответственных реформ". Кроме того, правительство Канады увеличило содержание мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
В МИДе Канады также обмолвились о выделении Украине еще 20 млн. долларов. Однако не уточнили, на какие нужды должна пойти эта помощь.
С 2014 года Канада предоставила Украине помощь на сумму около 800 млн. долларов.
Ранее "Страна" писала о том, что Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Джастином Трюдо заявил об упрощении процедуры приезда украинцев в Канаду.
Также Зеленский договорился с Канадой о поставках вооружения и новейших образцов оружия, в частности, бронетехники.