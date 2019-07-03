Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский привержен достижению мира на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад. Об этом говорится в его Twitter-микроблоге.

"Великолепная встреча с президентом Зеленским - четкая приверженность достижению мира на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад. Он заявил о своем решительном настрое реформировать Украину, что мы в полной мере поддерживаем", - отметил Волкер.

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Как сообщала "Страна", в Белом доме рассматривают возможность встречи Трампа и Зеленского. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что речь идёт о возможном телефонном разговоре двух президентов или личной встрече.

Напомним, что в Вашингтоне Курт Волкер объявил о помолвке с журналисткой из Грузии.