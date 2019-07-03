Сегодня, 3 июля, спикер украинского парламента Андрей Парубий потребовал у президента Владимира Зеленского немедленно решить судьбу закона о временных следственных комиссиях. Зеленский должен был сделать это почти неделю назад. Об этом председатель Верховной Рады сказал на открывшемся заседании парламента.

Парубий поторопил президента, сославшись на основной закон Украины - Конституцию.

"Президент Зеленский уже 27 июня должен был дать ответ по поводу закона, который мы приняли, о временных следственных комиссиях. Согласно Конституции прошло 15 дней. Должно быть или вето, или объяснения и дополнения, или поддержка этого закона. Это один из принципиальных законов для Верховной Рады", - отметил спикер.

Парубий также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о наложении президентом вето на этот закон, который регламентирует парламентский контроль.

"К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь к Офису президента Украины: немедленно передать любой документ в парламент. Чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса мобилизоваться и преодолеть это вето или проголосовать за предложения", - сказал председатель Рады.

Кроме того, Парубий напомнил, что 4 июля истекает срок для подписания еще одного закона - о "Пласте".

"Я надеюсь, что хотя бы закон о "Пласте" будет подписан, потому что пластуны не могут нести ответственность за иногда непрофессионализм среди высших политических эшелонов. Поэтому я надеюсь на профессиональную работу согласно закону и Конституции", - пожурил президента Парубий.

Напомним, в среду 3 июля спикер также обратился в ГПУ, СБУ и ГПСУ за уликами, чтобы отменить регистрацию на выборы Анатолия Шария и Андрея Клюева.

2 июля "Страна" сообщала, что председатель Верховной Рады отменил приглашение для ПАСЕ быть наблюдателями на парламентских выборах.