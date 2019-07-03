Во Львове 19-летний парень открыл огонь в салоне маршрутки, а потом сделал вид, что ему плохо. Об этом сообщает отдел коммуникации патрульной полиции Львовской области.

Вчера вечером, 2 июля, правоохранители получили сообщение о стрельбе в маршрутке. По приезду они задержали парня, который вел себя, по их мнению, неадекватно. Во время обыска у задержанного обнаружили пистолет, магазин и патроны.

У парня внезапно начались судороги, на место происшествия вызвали медиков. Задержанного госпитализировали в медучреждение на ул. Кульпарковской, но там оказалось, что парень симулирует.

Правоохранители отвезли задержанного в отделение полиции и вызвали туда его мать. Ему грозит ответственность по статье "Хулиганство".

Фото: lv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Винницкой области арендатор ставка открыл стрельбу по двум парням.

Напомним, что киевлянин получил 12 лет тюрьмы за убийство собутыльника.