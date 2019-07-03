Телебашню CN в Торонто - символ канадской столицы и самое высокое здание Западного полушария - подсветили по случаю проходящей в городе конференции, посвященной Украине. Об этом сообщает "Укринформ".

В ночь со 2 на 3 июля башня светилась цветами флагов Украины и Канады - желтым, голубым, красным и белым. Таким образом власти города отдали дань уважения канадско-украинской дружбе и президенту Владимиру Зеленскому, который находится в Канаде с рабочим визитом.

Подсвеченная CN Тауэр. Фото: ukrinform.ru

Как писала "Страна", поездка Владимира Зеленского в Канаду связана прежде всего с участием в международной конференции в поддержку реформ в Украине. На нее приехало также немало бизнесменов из США, чтобы лично познакомиться с новоизбранным главой украинского государства. Конференция работает со 2 по 4 июля.

Мы также сообщали, что в Канаде Зеленский заявил о разработке трех нефтегазовых участков в Украине канадской компании Vermilion Energy.

