По факту нападения на журналиста "Страны" Влада Бовтрука, которого избили вчера в центре Киева, открыто уголовное производство.

Влад вечером 2 июля освещал акцию сторонников Петра Порошенко - против регистрации на выборах экс-регионала Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. В ней среди прочих участвовали националисты из С14 и "Братства".

Митинг проходил на Майдане независимости. При попытке снять видео потасовки радикалов со сторонником Шария, Влад получил удар в лицо от неизвестного в камуфляжной форме, который свалил журналиста на землю. Уже лежащего корреспондента "Страны" продолжали бить ногами.

Вывела из агрессивной толпы радикалов Влада полиция. При этом нападавший на журналиста пока не установлен.

В тот же вечер Влад написал заявление в полицию. И сегодня было открыто уголовное производство.

В ЕРДР (единый реестр досудебных расследований) внесена информация о совершении преступления в отношении журналиста и зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1 УК (умышленное причинение журналисту побоев или легких телесных повреждений, что связано с осуществлением его профессиональной деятельности).

По этой статье предусмотрено ограничение или полное лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность нападавшего.

Выписка из ЕРДР по нападению на журналиста "Страны"

Ранее атаку на Влада Бовтрука осудил Национальный союз журналистов Украины.