Вчера, 2 июля, над Днепропетровской областью прошли ураганные грозы, которые повалили деревья и повредили многие здания. Спасатели ликвидируют последствия непогоды. Об этом сообщает сайт ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

Последствия непогоды оказались настолько серьезными, что пришлось привлекать спасательную службу.

"В результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) на территории Днепропетровской области произошло падение деревьев и конструкций зданий. Для оказания помощи пострадавшему населению от непогоды привлекались сотрудники Службы спасения. Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области совершили 28 выездов, распилили и убрали 71 дерево", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Упавшие деревья в Кривом Роге. Фото: 1kr.ua

Спасатели уже оценили ущерб, нанесенный стихией. В 95 населенных пунктах у 27 000 абонентов произошло отключение электроснабжения. Зафиксировано 44 случая отключения газоснабжения в результате падения деревьев на газопроводы. По области поступило 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов, 40 из них - из Кривого Рога.

В Днепре пострадали 2 человека в результате падения дерева на автобусную остановку. Один пострадавший госпитализирован. В Кривом Роге подразделение ГСЧС спасло двух человек, находившихся в автомобиле, на который упало дерево. В Кривом Роге из-за непогоды от дома по адресу улице Лермонтова, 6 отвалился балкон.

Видео: Геннадий Фатченко

Напомним, 30 июня в Кривом Роге 7 человек получили травмы на надувном батуте, который перевернулся из-за сильного порыва ветра.

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