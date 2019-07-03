В среду, 3 июля, в Украине ухудшится погода в южном регионе и в Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, днем 3 июля в южной части страны, в Карпатах ночью и в восточном регионе грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +29...+31. На юге Украины будут дожди и грозы.

В северном регионе синоптики прогнозируют +24...+26 градусов тепла, а ночью +14...+16. На западе ожидается днем +24...+26 градусов, а ночью +14...+16.

В южном регионе днем будет +29...+31, а ночью +18...+20. В центре ожидается +26...+28, а ночью +17...+19 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Температура днем повысится до +24...+26 градусов тепла, а ночью до +15...+17.

По данным Натальи Диденко, жара в Украине к концу недели cпадет. "Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, разве в Карпатах местами возможные местные дожди", - сообщала она.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле составит от +20 до +24,5 градусов тепла, что выше на 1,1-2,5 градуса значений средних многолетних показателей.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", второй месяц лета в Киеве стартовал сразу с двух температурных рекордов. Ночь на 2 июля оказалась самой жаркой с 1881 года наблюдений.

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