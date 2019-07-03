В интернете появилось видео нападения грузинских радикалов на автомобиль с туристами из Санкт-Петербурга. Ролик перепостили многие пользователи YouTube и Telegram.

Из видеозаписи становится понятно, что раздражение напавших на авто с российскими номерами вызвала георгиевская ленточка в салоне. Молодые мужчины окружили машину, не давая ей двигаться дальше, и что-то требовали от пассажиров. Скорее всего - отдать им георгиевскую ленточку.

Водитель поначалу сопротивлялся, однако радикалы вели себя все настойчивее и заметно распалялись. Они выкрикивали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

Заметно, что в салоне автомобиля находились несовершеннолетние. Видимо, чтобы не подвергать их опасности, водитель уступил нападавшим.

Получив георгиевскую ленточку, молодые люди освободили проезд.

Ролик завершается обращением одного из нападавших на грузинском языке. Во время него он привязал отнятую у россиян георгиевскую ленточку к кроссовку, а затем сказал "Слава Украине! Героям слава!"

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