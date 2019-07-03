Представители канадской компании Vermilion Energy будут заниматься разработкой трех нефтегазовых участков в Украине. Об этом во время встречи в Торонто с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Известно, что канадская кампания будет заниматься разработкой участков совместно с украинской.

"Я искренне приветствую инвестиции в нашу страну канадских компаний, таких как Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilиon. Вчера украинская компания вместе с канадской "Вермилион Энерджи" выиграли право на нефтегазовые участки", - сказал Владимир Зеленский.

"Укргаздобыча" одержала победу по двум лотам: Бузивской и Берестянской площадям; также лучшими были признаны еще две совместные заявки УГД с канадской Vermilion Energy - это Балаклейский и Иванковский участки. Американская компания Aspect Energy выиграла конкурс по Варвинскому блоку. Четыре отечественные газодобытчика - "Гео Альянс", ДТЭК, "Укрнефтебурение" и "Захиднадрасервис" - одержали победы в конкурсах по Софиевской, Русановской, Зеньковской и Угневской площадкам соответственно.

С момента заключения контрактов с правительством компании обязуются в течение 5 лет провести сейсмические работы и пробурить 39 разведывательных скважин, одновременно восстанавливая законсервированные ранее объекты. Также компании обязуются оплачивать ресурсную ренту и передавать государству часть добытых ископаемых.

Как сообщала "Страна", цены на нефть подскочили сразу на $2 из-за встречи лидеров США и Китая.

Напомним, что за 2018 год "Нафтогаз" увеличил свою долю в импорте натурального газа.