Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером рассказал о подготовке большой приватизации.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал Зеленский в ходе встречи с Мюллером в Торонто во вторник, 3 июля, как сообщает пресс-служба президента.

Он подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания нового состава Верховной Рады. Также президент заявил, что ранее отменил более 160 указов, которые создавали давление на бизнес.

Президент Украины также сообщил о подготовке большой приватизации. "Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - констатировал глава государства.

Зеленский напомнил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса. "И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил президент.

По словам главы государства, для Украины является важным привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

Мы разбирались, как Коломойский и Фукс меняют руководство "Центрэнерго" и что будет с другими госпредприятиями. Ранее "Центрэнерго" контролировало ближайшее окружение экс-президента Петра Порошенко. А главным "смотрящим" за предприятием считался Игорь Кононенко.

Напомним, что Зеленский пригласил миссию МВФ в Киев сразу после выборов в Раду.