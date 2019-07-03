Спикер Андрей Парубий обратился в ГПУ, СБУ и ГПСУ с просьбой предоставить информацию о пребывании на территории Украины видеоблогера Анатолия Шария и бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева для отмены их регистрации кандидатами в депутаты Рады.

Об этом говорится на его Facebook-странице во вторник, 2 июля.

"Считаю регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты неприемлемой. Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине. Как председатель Верховной Рады Украины безотлагательно обращаюсь с запросом в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства", - написал спикер.

По мнению Парубия, это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации.

Фото: facebook.com/andriy.parubiy

Как сообщала "Страна", в ГПУ заявили, что "возьмут" Андрея Клюева только он вернется в Украину. До этого ему отказывали в регистрации кандидатом из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года.

Напомним, что Аваков недоволен ЦИК и хочет снять Клюева с выборов.