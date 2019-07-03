Власти Украины договорились с Канадой о поставках вооружения и новейших образцов оружия, в частности, бронетехники.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто на конференции об украинских реформах. Об этом передают Украинские новости.

"Принято принципиальное решение о возможности поставок оборонительного вооружения и новейшей военной техники", - сказал он. Позже Зеленский уточнил, что речь идет именно о бронетехнике.

"Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договоренности. У нас появятся соглашения, я не могу пока что сказать детальней, но мы говорим о том, что в Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере. Не хочу быть таким президентом, который что-то обещает, поэтому давайте мы подпишем соглашение, уверен, это будет в ближайшее время", - сказал он.

В свою очередь Трюдо рассказал о канадских инвестициях в оружейный завод в Украине.

"Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение. Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине. И мы продолжим работать с Украиной, чтобы они получили поддержку, в которой они нуждаются: как от канадских военных инструкторов, так и в вооружении", - сказал он.

Как сообщала "Страна", Канада упростит въезд для молодых украинцев. Планы предусматривают право для молодежи двух стран осуществлять взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года по упрощенной процедуре.

Напомним, что Зеленский в Канаде назвал сумму, необходимую для восстановления Донбасса.